Главные новости к вечеру 30 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 30 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле прокомментировали поставку российской нефти на Кубу

Источник: AP 2024

Россия считает своим долгом в оказании помощи Кубе, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ обвинила британского дипломата в шпионаже

Сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга, он лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Путин и Вучич договорились о продлении газового контракта

Источник: AP 2024

Президент Сербии Александар Вучич сообщил по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что истекающий 31 марта контракт на поставки российского газа в страну будет продлен еще на три месяца «на очень выгодных условиях».

Иран рассматривает выход из ДНЯО

Источник: AP 2024

Парламент Ирана рассматривает принятие мер по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Дерипаска призвал перейти на шестидневку и работать с «8 до 8»

Источник: AP 2024

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Россию перейти на шестидневный график с 08:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».

