Главные новости к вечеру 30 марта 2026 года

В Кремле прокомментировали поставку российской нефти на Кубу
Россия считает своим долгом в оказании помощи Кубе, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФСБ обвинила британского дипломата в шпионаже
Путин и Вучич договорились о продлении газового контракта
Президент Сербии Александар Вучич сообщил по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что истекающий 31 марта контракт на поставки российского газа в страну будет продлен еще на три месяца «на очень выгодных условиях».
Иран рассматривает выход из ДНЯО
Дерипаска призвал перейти на шестидневку и работать с «8 до 8»
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Россию перейти на шестидневный график с 08:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».