В Подмосковье провели смотр техники для тушения природных пожаров

Готовность техники, предназначенной для тушения природных пожаров, проверили в городском округе Воскресенск, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Борьба с возгораниями в лесах отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Имеющиеся в наличии машины показали специалисты «Мособллеса», «Благоустройства и озеленения», «Белоозерского ЖКХ», Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона и муниципальной поисково-спасательной службы. Также на площадке была продемонстрирована техника, которую могут использовать для эвакуации жителей при чрезвычайной ситуации. В смотре участвовали сотрудники полиции и Росгвардии.
«Все службы показали слаженность и полное понимание своих задач. Техника укомплектована, личный состав готов к оперативному реагированию. Мы можем гарантировать жителям округа, что в случае угрозы пожаров примем все необходимые меры», — сказал начальник территориального отдела «Мособллеса» Евгений Рыженков.
Уточним, пожароопасный сезон в лесах региона стартовал 20 марта. Формирования «Мособллеса» переведены в режим повышенной готовности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.