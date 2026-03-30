Глава Ростова Александр Скрябин рассказал, когда в городе отключат отопление, опубликовав соответствующие разъяснения в своих социальных сетях.
— Несмотря на заметное потепление, остаются риски снижения температур. Процесс имеет четкий технологический регламент: после остановки циркуляции воды снова запустить систему не получится. На это потребуется не менее двух недель, — пояснил глава Ростова.
Согласно федеральным нормативам, для централизованного прекращения ресурсоснабжения среднесуточная температура на улице должна держаться выше отметки в восемь градусов тепла на протяжении пяти дней подряд. Сейчас профильные ведомства уже начали погодный мониторинг.
При этом горожане могут не дожидаться официального постановления администрации. Жильцы многоквартирных домов вправе провести общее собрание и перекрыть батареи раньше срока, согласовав такое решение со своей ресурсоснабжающей организацией.
