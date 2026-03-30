Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону планируют расширить дорогу в районе площади 2-й Пятилетки

Об этом в соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.

Об этом в соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.

По его словам, проблема заключается в том, что шестиполосная дорога в этом месте сужается до четырёх полос, создавая «узкое горлышко» и провоцируя заторы. В рамках улучшения транспортной доступности Суворовского района прорабатывается вопрос организации выделенных полос и обеспечения их непрерывности.

Капитальный ремонт перекрёстка на пересечении Вавилова — Волоколамской — площади 2‑й Пятилетки запланирован на 2026 год. Протяжённость зоны уширения составит 95 метров, а площадь нового дорожного полотна — около 380 кв. метров.

В результате обновления перекрёстка появится возможность объединить два участка выделенной полосы от Таганрогского шоссе до площади Народного Ополчения. Это позволит увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта на 10%.

Расчёт затрат уже завершается. Предложения о финансировании планируется озвучить в апреле на заседании городской думы.