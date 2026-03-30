Синоптик рассказал об исчезновении снежного покрова в Москве

В столичном регионе сошел снежный покров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве обнулился снежный покров! Еще в воскресенье на опорной метеостанции ВДНХ оставалось 3 см снежного покрова, а сегодня к 9:00 утра — 0 см. Обнулился снежный покров и на Балчуге. И только на метеостанции Тушино еще лежит 5 см снега», — заявил синоптик. По его словам, в различных городах Подмосковья все еще фиксируется снежный покров высотой 3−7 см.
Прошедший март, как и ожидалось, побил тепловой рекорд за всю историю наблюдений, рассказал эксперт. За последние 30 лет март в Москве окончательно превратился из зимнего месяца в весенний, добавил Тишковец.
«На 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет +4,5, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением +4,4. Превышение над нормой составляет +5,5 градуса. Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений», — сообщил синоптик.
«За последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве был, как и положено, четвертым зимним месяцем, а в 19 случаях (63%) — март стал весенним месяцем (средняя температура воздуха выше нуля градусов)», — подытожил эксперт.