Экологи Рязанской области поделились опытом сохранения популяции выхухоли

Старшие научные сотрудники Окского биосферного заповедника, расположенного в Рязанской области, выступили в Минприроды РФ на первом заседании секции экспертов по сохранению и восстановлению краснокнижной русской выхухоли, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Сбережение редких видов животных — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Всего в состав секции экспертов вошли 26 человек. Сотрудники Окского биосферного заповедника Александр и Мария Онуфреня рассказали, каким образом определяют ареал обитания выхухоли и оценивают состояние ее популяции. Для животных в регионе углубили водоемы в пойме реки Оки.
В пресс-службе Минприроды России уточнили, что для повышения эффективности исследований ученые применяют современные технические средства. Среди них — БПЛА, эхолоты, тепловизоры, фотоловушки, подводные видеокамеры.
Одна из проблем сохранения вида заключается в том, что данные животные не размножается в неволе. На заседании решили подготовить план действий по реализации Стратегии сохранения выхухоли на 2026−2036 годы.
