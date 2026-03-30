В Иране сообщили об ударе США и Израиля по самолету с гумпомощью

По информации ведомства, инцидент произошел 28 марта в аэропорту города Мешхед на западе страны. Подвергшийся атаке борт перевозил медикаменты и медицинское оборудование, направленные в Иран из других государств.
«Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-сионистское нападение на иранский гражданский самолет, который приземлился в аэропорту Мешхеда», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Иранские власти призвали международные институты провести расследование и наказать ответственных за этот удар.