В Иране сообщили об ударе США и Израиля по самолету с гумпомощью

Тегеран заявил об атаке на гражданский борт с гуманитарной помощью на западе страны. По данным Организации гражданской авиации Ирана, ответственность за удар по самолету с медикаментами лежит на США и Израиле.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Власти Ирана обвинили Соединенные Штаты и Израиль в нанесении удара по гражданскому самолету с гуманитарным грузом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Организацию гражданской авиации исламской республики.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 марта в аэропорту города Мешхед на западе страны. Подвергшийся атаке борт перевозил медикаменты и медицинское оборудование, направленные в Иран из других государств.

«Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-сионистское нападение на иранский гражданский самолет, который приземлился в аэропорту Мешхеда», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

Иранские власти призвали международные институты провести расследование и наказать ответственных за этот удар.

