Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С нижегородца взыскали 380 тысяч рублей за эвакуацию санавиацией

Суд обязал мужчину компенсировать расходы бюджета на спасение пострадавшего от его действий.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд взыскала с жителя Кулебак почти 400 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего санитарной авиацией. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Нижегородской области.

Как выяснилось, мужчина своими действиями причинил человеку тяжкий вред здоровью. Травмы оказались настолько серьезными, что пациента пришлось срочно везти в Нижний Новгород. Для этого задействовали вертолет санавиации.

Расходы на этот вылет полностью легли на областной бюджет, однако прокуроры сочли, что платить за спасение жертвы должен именно виновник трагедии. Прокуратура обратилась в суд с иском о защите интересов государства, потребовав взыскать 380 тысяч рублей.

Суд полностью встал на сторону обвинения. В результате с осужденного были взысканы денежные средства в полном объеме.

Суд полностью встал на сторону обвинения. В результате с осужденного были взысканы денежные средства в полном объеме.