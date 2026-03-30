С нижегородца взыскали 380 тысяч рублей за эвакуацию санавиацией

Прокуратура через суд взыскала с жителя Кулебак почти 400 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего санитарной авиацией. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Нижегородской области.
Как выяснилось, мужчина своими действиями причинил человеку тяжкий вред здоровью. Травмы оказались настолько серьезными, что пациента пришлось срочно везти в Нижний Новгород. Для этого задействовали вертолет санавиации.
Расходы на этот вылет полностью легли на областной бюджет, однако прокуроры сочли, что платить за спасение жертвы должен именно виновник трагедии. Прокуратура обратилась в суд с иском о защите интересов государства, потребовав взыскать 380 тысяч рублей.
Суд полностью встал на сторону обвинения. В результате с осужденного были взысканы денежные средства в полном объеме.
