Для нового театра им. Камала в Казани начали проектировать фонтан

У нового здания театра им. Камала все же появится свой светомузыкальный фонтан на озере Кабан. О начале работы по его проектированию на совещании в исполкоме сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, этот фонтан станет уникальным для России объектом.
Не раскрывая деталей, градоначальник указал на то, что реализация такого проекта решит не только эстетические, но и экологические задачи. В качестве примера он привел старый фонтан, заработавший на озере у старого здания театра 15 лет назад. Он помог улучшить состояние водоема: орошение и насыщение воды кислородом привели к возвращению рыбы и уток, флора и фауна озера значительно изменились в лучшую сторону.
К сожалению, со временем старый фонтан пришел в негодность и был демонтирован. После тщательного осмотра принято решение не ремонтировать его.