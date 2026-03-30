Прокуратура требует взыскать 100 тысяч рублей с кафе, где в детской комнате избили ребёнка

В кафе провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Оборудование детской площадки не проверялось ежегодно, как того требуют нормы. Имелись поломки и дефекты, в ряде мест мог застрять ребёнок или его одежда. Игровые конструкции имели острые края и кромки, кое-где выступали болты, не было ударопоглощающих покрытий. Всё это могло привести к серьёзным травмам.