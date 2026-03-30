В Сухиничах Калужской области откроют первичный сосудистый центр

Первичный сосудистый центр откроют на базе Центральной межрайонной больницы № 5 в городе Сухиничи в Калужской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медицинское учреждение рассчитано на 30 коек, включая 6 реанимационных. В помещениях уже провели капитальный ремонт. В 2025 году туда закупили оборудование: современные мониторы, реанимационные комплекты, аппаратуру для нейровизуализации и мониторинга состояния пациентов. Получать высокотехнологичное лечение в новом центре будут люди, страдающие от острых сосудистых нарушений, перенесшие инсульты и инфаркты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.