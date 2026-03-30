Марк Эйдельштейн представил нижегородцам фильм «Космос засыпает»

В Нижнем Новгороде в киноцентре «Рекорд» состоялся показ фильма «Космос засыпает» (16+). Премьеру нижегородцам представили режиссёр фильма Антон Мамыкин и исполнитель главной роли, наш земляк Марк Эйдельштейн.
«Космос засыпает» — это история о молодом студенте Паше, который учится в Питере и мечтает о космосе, но вдруг по семейным обстоятельствам вынужден вернуться в далёкий северный посёлок.
Как признался Марк Эйдельштейн, для него показ в Нижнем Новгороде стал особенным, потому что он представлял фильм о поиске дома именно в своем родном городе. И его герой во многом оказался ему близок.
«Режиссёр и сценарист Антон Мамыкин написал такую историю, которая очень тонко попадает в нерв — про молодых людей, которые пытаются найти своё место в этом мире. Когда эту историю первый раз читал, я ехал из Нижнего Новгорода в поезде в Москву. И как раз размышлял о том, что такое дом. Поэтому многое откликнулось», — поделился Марк.
Съёмки фильма проходили в посёлке Шойна Заполярного района Ненецкого автономного округа, на берегу Белого моря. Режиссёр фильма Антон Мамыкин признался, что снимать в северных условиях было непросто.
«Там погода непредсказуемая. На последней смене мы должны были снимать все сцены с трактором, а трактор у нас не приехал. Просто не приехал. И в эту же смену у нас оператор заболел и не мог снимать. А еще Марк тогда тоже был болен — это была очень тяжелая смена, она была последняя», — рассказал режиссёр.
Однако по итогу съёмочная группа осталась довольна результатом.
«Сейчас я горжусь, что получилось лучше, чем можно было представить», — сказал Антон Мамыкин.
Дарья Дмитриева, Софья Барсукова.