Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От андерграунда до крупнейших концертных залов: в Светлогорске выступит группа «Крематорий»

Мероприятие приурочено к 65-летию фронтмена Армена Григоряна.

Источник: Клопс.ru

В театре эстрады «Янтарь-холл» во вторник, 7 июля, пройдёт концерт группы «Крематорий». Выступление приурочено к 65-летнему юбилею фронтмена Армена Григоряна. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

«В честь знаменательной даты легендарный ансамбль русского рока приглашает всех друзей, союзников, попутчиков и болельщиков на праздничный концерт. Командовать парадом новорождённый намерен лично. Присоединяйтесь к ритуалу жизни и любви!» — пишут устроители.

За свою многолетнюю историю коллектив прошёл путь от андерграунда до масштабных концертных туров. Песни, созданные основателем и бессменным лидером группы, уникально разнообразны, их мелодии и харизматические персонажи неподражаемы и сопровождают по жизни уже не одно поколение любителей русского рока.

Начало в 19:30. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».