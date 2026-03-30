В Госдуму внесли проект о выдворении иностранцев за экстремизм

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном выдворении иностранцев за совершение правонарушений экстремистской направленности, документ доступен в думской электронной базе.
«В целях повышения оперативности выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку, законопроектом предлагается дополнить составы административных правонарушений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что поскольку такие правонарушения характеризуются повышенной общественной опасностью, данный вид наказания предлагается определить в качестве обязательного.