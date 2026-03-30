Воронежская спортсменка завоевала бронзу на первенстве России по сумо

В казанском дворце единоборств «Ак Барс» финишировало первенство России по сумо. Участвовали 1 112 атлетов из 35 регионов страны.
Среди девушек до 17 лет в абсолютной категории бронзу завоевала воронежская спортсменка Константина Барклеси. Учащаяся СШОР № 33 стала третьей вместе с Варварой Горностаевой из Саратовской области. Победу праздновала Зарина Ландыс из Московской области. Одолевшая Барклеси в полуфинале. Серебро на счету москвички Софии Рыбачук.
По итогам соревнований Константина вошла в основной состав сборной команды России по сумо. Тренирует спортсменку Олег Хорпяков.