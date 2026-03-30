Андрей Бочаров поздравил Александра Колесниченко с высокой наградой

Генеральному директору сельскохозяйственного предприятия «Донское» за заслуги в области сельского хозяйства присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров поздравил 30 марта в телефонном разговоре Александра Колесниченко с высокой наградой.

Генеральному директору сельскохозяйственного предприятия «Донское» за заслуги в области сельского хозяйства присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Под руководством Александра Борисовича в регионе создано самое современное сельхозпредприятие. Причем сделано это в отрасли, традиционно считающейся самой сложной в агропромышленном комплексе — в молочном животноводстве.

На попечении у работников СП «Донское» — тысячи голов. Здесь им обеспечивают безукоризненные условия содержания.

Строительство современного молочного комплекса в Калачевском районе завершено в 2025 году. Это один из самых масштабных инвестпроектов в сфере АПК. Объект входит в топ-50 лучших в России.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области стартовали весенние полевые работы.