В башкирской деревне Николаевке создадут культурно-просветительский центр

Центр откроют на базе Николаевской сельской детской библиотеки № 7, которую ради этого отремонтируют. Также будут закуплены мебель, оборудование и 680 экземпляров новой литературы. Центр, разделенный на три зоны, расположится на втором этаже административного здания. Там обустроят игровой и читальный залы. Рабочая зона будет оснащена компьютерами, мультстудией и 3D-принтером, а в молодежной юные посетители смогут решать головоломки и совершать виртуальные путешествия.