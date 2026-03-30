В башкирской деревне Николаевке создадут культурно-просветительский центр

Его откроют на базе сельской детской библиотеки № 7.

Детский культурно-просветительский центр создадут в деревне Николаевке в Уфимском районе Республики Башкортостан. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.

Центр откроют на базе Николаевской сельской детской библиотеки № 7, которую ради этого отремонтируют. Также будут закуплены мебель, оборудование и 680 экземпляров новой литературы. Центр, разделенный на три зоны, расположится на втором этаже административного здания. Там обустроят игровой и читальный залы. Рабочая зона будет оснащена компьютерами, мультстудией и 3D-принтером, а в молодежной юные посетители смогут решать головоломки и совершать виртуальные путешествия.

Особое внимание уделят патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, развитию творческих способностей и цифровой грамотности детей. Центр станет точкой притяжения не только для юных жителей Николаевки, но и ребят из ближайших сел.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.