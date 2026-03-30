Тульский губернатор отчитал чиновника за сон на работе. Видео

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании правительства раскритиковал глав муниципальных образований.
«Я даже не знаю, что лучше: [глава администрации Щекинского района Александр] Гамбург, разговаривающий по телефону, или [представитель от Чернского района], который спит», — сказал Миляев.
Министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев доложил губернатору, что уже сделал замечание Гамбургу. Он пообещал провести воспитательные беседы.
«Проведите. Коллеги, если вы спите на рабочих местах, то, может быть, вы зря занимаете эти рабочие места. Сейчас я к Черне обращаюсь. Еще раз увижу, что спите, — ну, будем какие-то меры, наверное, предпринимать. Если вам скучно, неинтересно либо еще какие соображения у вас есть на эту тему, ну, коллеги, выберите для себя другой карьерный трек», — предположил губернатор.
«Тульские новости» пишут, что Миляев назвал уснувшим главу Чернской администрации Сергея Кузнецова.
