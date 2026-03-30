Детеныш нерпы, спасенный на Ладоге, не линяет спустя 20 дней

Ластоногая малышка чувствует себя хорошо и требует общения.

Источник: Фонд друзей балтийской нерпы

Детеныш нерпы, спасенный на Ладоге, не линяет спустя 20 дней. Об этом сообщил Online47 со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы. При этом ластоногая малышка чувствует себя хорошо и настойчиво требует общения.

— В научной литературе встречаются утверждения о начале линьки кольчатой нерпы с 10 дня от рождения, но все попадавшие в наши руки новорожденные нерпята эти утверждения категорически не поддерживают, — привело издание слова специалистов.

Напомним, кричащую самку обнаружили в окрестностях карельского поселка Куркиеки. В тот момент над ней кружили чайки. Но маленького белька чудом заметил местный житель, благодаря которому он оказался в Фонде друзей балтийской нерпы. Тогда вес ластоногой составлял всего 3,6 килограмма, но сейчас она заметно прибавила и окрепла.