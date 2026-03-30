Детеныш нерпы, спасенный на Ладоге, не линяет спустя 20 дней

Напомним, кричащую самку обнаружили в окрестностях карельского поселка Куркиеки. В тот момент над ней кружили чайки. Но маленького белька чудом заметил местный житель, благодаря которому он оказался в Фонде друзей балтийской нерпы. Тогда вес ластоногой составлял всего 3,6 килограмма, но сейчас она заметно прибавила и окрепла.