Детеныш нерпы, спасенный на Ладоге, не линяет спустя 20 дней. Об этом сообщил Online47 со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы. При этом ластоногая малышка чувствует себя хорошо и настойчиво требует общения.
— В научной литературе встречаются утверждения о начале линьки кольчатой нерпы с 10 дня от рождения, но все попадавшие в наши руки новорожденные нерпята эти утверждения категорически не поддерживают, — привело издание слова специалистов.
Напомним, кричащую самку обнаружили в окрестностях карельского поселка Куркиеки. В тот момент над ней кружили чайки. Но маленького белька чудом заметил местный житель, благодаря которому он оказался в Фонде друзей балтийской нерпы. Тогда вес ластоногой составлял всего 3,6 килограмма, но сейчас она заметно прибавила и окрепла.