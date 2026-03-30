Wildberries не известно о планах ограничить вход на платформы через VPN

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Forbes написал, что глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с бизнесом, включая операторов связи и цифровые платформы, и попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок.
В частности, по данным источников издания, глава Минцифры попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. А платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.
«Компания не принимала участие в обсуждениях и с инициативой не знакома», — прокомментировали в пресс-службе Wildberries.