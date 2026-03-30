Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries не известно о планах ограничить вход на платформы через VPN

Wildberries не знаком с инициативой ограничить вход на платформы через VPN.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Wildberries не знаком с инициативой введения ограничений на вход на платформы для пользователей, использующих средства обхода блокировок, завили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник Forbes написал, что глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провел совещания с бизнесом, включая операторов связи и цифровые платформы, и попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок.

В частности, по данным источников издания, глава Минцифры попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. А платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.

«Компания не принимала участие в обсуждениях и с инициативой не знакома», — прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше