У корпуса БФУ имени Канта в Калининграде высадили аллею сирени

Летом 2025 года выпускники высадили на берегу Летнего озера в Калининграде 150 кустов сирени. Растения поставила компания «АК Групп» за 1,4 миллиона рублей. Кусты высадили лучшие выпускники калининградских школ, их родители и учителя. Рядом с озером появилась аллея из разных сортов сирени: «День Победы», «Маршал Жуков», «Курская дуга», «Сталинград», «Дорога жизни» и других.