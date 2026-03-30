У корпуса БФУ имени Канта в Калининграде высадили аллею сирени. Кусты появились к 80-летию региона. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.
На улице Университетской высадили 12 саженцев сирени сорта «Маршал Василевский». В мероприятии участвовали губернатор Алексей Беспрозванных, проректор по социально-гуманитарной политике и региональному взаимодействию БФУ Яна Ворожеина, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин и другие.
«Как отмечают в Ботаническом саду БФУ имени Канта, сирень “Маршал Василевский” (лат. Syringa vulgaris 'Marshal Vasilevsky') — это высокодекоративный сорт сирени обыкновенной, созданный знаменитым советским селекционером Леонидом Колесниковым в 1963 году. Сорт назван в честь героя штурма Кёнигсберга, Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского», — говорится в сообщении.
Летом 2025 года выпускники высадили на берегу Летнего озера в Калининграде 150 кустов сирени. Растения поставила компания «АК Групп» за 1,4 миллиона рублей. Кусты высадили лучшие выпускники калининградских школ, их родители и учителя. Рядом с озером появилась аллея из разных сортов сирени: «День Победы», «Маршал Жуков», «Курская дуга», «Сталинград», «Дорога жизни» и других.