Высокоскоростным интернетом обеспечат 18 населенных пунктов в Коми

Доступ к высокоскоростному интернету получат жители 18 сел и деревень в Республике Коми, сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Это соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В населенных пунктах установят базовые станции сотовой связи стандарта 2G/4G. По словам министра цифрового развития и связи республики Дениса Мчедлишвили, в этом году регион добился значительного прогресса в реализации программы по устранению цифрового неравенства. В частности, квота на подключение населенных пунктов к высокоскоростному интернету выросла на 50%.
«До конца марта наши специалисты проведут необходимые замеры и проверят соответствие малых населенных пунктов критериям программы. По результатам будет сформирован итоговый адресный перечень сел, деревень и поселков для подключения в этом году», — сказал директор регионального филиала «Ростелекома» Сергей Лобанов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.