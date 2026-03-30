В Дагестане обустроят свыше 1100 площадок для отходов в 2026 году

Только за январь-февраль в регионе уже построена 51 площадка и закуплено более 500 контейнеров.

Источник: Национальные проекты России

Еще 1102 контейнерные площадки появятся в Дагестане в 2026 году, сообщили в администрации главы республики. Создание и развитие современной инфраструктуры обращения с отходами осуществляется в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2025 году в республике создано 1578 контейнерных площадок и закуплено около 6500 контейнеров. В этом году запланировано обустройство еще 1102 площадок. Только за январь-февраль 2026 года в районах уже построена 51 площадка и закуплено более 500 контейнеров.

Параллельно инспекторы Минприроды Дагестана ведут контроль за состоянием площадок и ликвидацией свалок. В прошлом году выявлено 65 несанкционированных свалок, 35 из которых уже ликвидированы. Работа по остальным продолжается, часть объектов готовится к включению в федеральный проект «Генеральная уборка».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.