У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера

Герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян, потомок капитана королевских мушкетеров, ставшего прототипом литературного героя д’Артаньяна, сдал материал для ДНК-анализа недавно найденных останков, которые могут принадлежать его предку. Об этом герцог сообщил в интервью «Российской газете».
По словам потомка мушкетера, его биологический материал ученые сравнят с образцами с найденного скелета. Для сдачи крови и слюны герцог специально приехал в Париж. Там же он пообщался с археологом Вимом Дийкманом, который занимается поиском останков д’Артаньяна. Результаты ДНК-теста, добавил герцог, будут готовы примерно через две недели.
«Целый ряд фактических элементов позволяет предположить, что на этот раз энигма столетий будет разгадана», — приводит его слова газета.
В марте в ходе реставрационных работ в одной из церквей нидерландского города Маастрихт нашли скелет, который может принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа «Три мушкетера» Александра Дюма. Останки нашли на месте, где раньше располагался алтарь.
Шевалье д’Артаньян, один из ближайших сподвижников Людовика XIV и командир королевских мушкетеров, погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Местонахождение его останков долго оставалось неизвестным. Теперь археологи предполагают, что они обнаружены под алтарем церкви в Маастрихте.
