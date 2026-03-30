У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера

По словам потомка мушкетера, его биологический материал ученые сравнят с образцами с найденного скелета. Для сдачи крови и слюны герцог специально приехал в Париж. Там же он пообщался с археологом Вимом Дийкманом, который занимается поиском останков д’Артаньяна. Результаты ДНК-теста, добавил герцог, будут готовы примерно через две недели.