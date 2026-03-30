Росприроднадзор требует с ростовской компании 367 млн за загрязнение почв

За загрязнение почв в Новошахтинске Росприроднадзор взыскивает через суд 367 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Росприроднадзор требует с донской строительной компании 367 млн рублей за загрязнение почв. Надзорный орган уже подал соответствующий иск в Арбитражный суд Ростовской области. Такая информация появилась на сайте федерального ведомства.

— Нарушение выявлено при обследовании полигона размещения отходов в городе Новошахтинске. Инспекторы установили, что отходы размещались за пределами участка, предназначенного для полигона, — рассказали представители структуры.

Как выяснилось в ходе проверки, площадь незаконного размещения мусора превысила восемь тысяч квадратных метров. Специалисты оценили размер нанесенного окружающей среде вреда и направили нарушителю требование о добровольном возмещении колоссальной суммы.

Однако оператор полигона проигнорировал претензию и не стал добровольно оплачивать многомиллионный ущерб. В связи с этим ведомству пришлось инициировать судебное разбирательство для принудительного взыскания компенсации.

