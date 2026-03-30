В Перми состоялась встреча «Женщина в ИТ: истории, которые вдохновляют»

Участницы обсудили развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и повышение доступности технологического образования.

Источник: Национальные проекты России

Встреча «Женщина в ИТ: истории, которые вдохновляют» состоялась 25 марта на площадке «Школы 21» в Перми в соответствии и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.

Мероприятие провели в формате открытого диалога. Участницы обсудили развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и повышение доступности технологического образования в регионе. Эксперты поделились практическим опытом входа в профессию, рассказали о выборе карьерной траектории, профессиональных вызовах и инструментах развития в отрасли.

«Почти половина участников пермского кампуса “Школы 21” — девушки. Площадка воспринимается ими как безопасная среда для входа в профессию. В ИТ снижается влияние гендерных стереотипов, основным критерием становятся результаты, а не пол», — отметила директор кампуса «Школы 21» Анна Светлакова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.