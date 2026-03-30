Минфин раскрыл срок возврата к сделкам с валютой по бюджетному правилу

«Неизменность бюджетного правила в 2026-м и его ужесточение в 2027—2029 годах (новый уровень базовой цены пока неизвестен) допускают более крепкий курс рубля, чем ожидалось в начале года и после февральского анонса изменения бюджетного правила в 2026-м», — отмечал директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. В оптимистичном сценарии он прогнозирует средний курс рубля вблизи 81−82 ₽ за доллар с уровнем 84−86 ₽ за доллар на конец года. Этот диапазон возможен при сохранении высоких цен на нефть во втором квартале 2026-го и постепенном снижении их к концу года.