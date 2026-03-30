Минфин раскрыл срок возврата к сделкам с валютой по бюджетному правилу

Минфин вернется к операциям на валютном рынке по бюджетному правилу после 1 июля 2026 года — до этой даты проведение сделок приостановлено, говорится в сообщении министерства.
«Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», — указал Минфин. В ведомстве уточнили, что при возобновлении операций будет учитываться объем отложенных сделок.
В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. Это базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет на текущий год. Все доходы сверх этой цены идут на покупку валюты и золота для резервов. Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото.
Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта. Начиная с июля 2025-го из-за низких цен на нефть он ежедневно продавал валюту и золото по этому механизму. В январе и феврале 2026-го объем сделок был рекордным — эквивалент 12,8 млрд и 11,9 млрд руб. ежедневно. Банк России зеркалировал эти операции на внутреннем валютном рынке, а также продавал валюту (юани) еще на 4,62 млрд руб, отражая на рынке инвестиции из ФНБ, проведенные в предыдущие периоды, и эти операции не прекращались.
24 марта замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что что пересмотр параметров бюджетного правила обсуждается не на 2026 год, а «на следующий и дальнейшие годы». Он добавил, что текущая цена отсечения нефти ($59 за баррель нефти Urals) не соответствует средне- и долгосрочным бюджетным параметрам. Вскоре Сиуланов уточнил, что действие бюджетного правила в России «на паузе» до лета 2026 года, а значит операции на валютном рынке пока проводиться не будут.
Временный отказ Минфина от сделок на валютном рынке привели к ослаблению рубля: в некоторые дни марта доллар доходил до отметки 84,8 ₽ После 20 числа рубль временно укреплялся — поддержку национальной валюте оказывал начавшийся налоговый период, а также подорожавшая нефть. Нефтяные котировки растут с начала марта на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке — стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигала $120 за баррель, максимальной отметки с 2022 года. Резкая смена конъюнктуры на нефтяном рынке совпала по времени с паузой, которую взял Минфин для корректировки бюджетного правила. На 31 марта ЦБ установил курс доллара на уровне 81,3 ₽, а евро — 93,44 ₽, следует из информации на сайте регулятора.
«Неизменность бюджетного правила в 2026-м и его ужесточение в 2027—2029 годах (новый уровень базовой цены пока неизвестен) допускают более крепкий курс рубля, чем ожидалось в начале года и после февральского анонса изменения бюджетного правила в 2026-м», — отмечал директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. В оптимистичном сценарии он прогнозирует средний курс рубля вблизи 81−82 ₽ за доллар с уровнем 84−86 ₽ за доллар на конец года. Этот диапазон возможен при сохранении высоких цен на нефть во втором квартале 2026-го и постепенном снижении их к концу года.