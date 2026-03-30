Нижегородец держал в заложниках собаку своей экс-возлюбленной

Меры принудительного исполнения пришлось применить к 27-летнему нижегородцу, не желавшему добровольно возвращать собаку своей бывшей девушке. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
Некоторое время мужчина состоял в романтических отношениях с девушкой, у которой была собака породы «шпиц». Периодически она оставляла пёсика у молодого человека. Именно у него животное находилось в момент расставания. Кавалер решил не возвращать питомца экс-возлюбленной, и последней пришлось обратиться в суд.
Было принято решение передать собаку законной владелице. Однако должник продолжал скрывать животное.
Судебный пристав вынес постановления о временном ограничении на выезд гражданина из РФ, о запрете на регистрацию его авто, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также ему назначили два штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей.
Лишь после этого нижегородец исполнил решение суда.
