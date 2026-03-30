Спортсмены из Прикамья вошли в тройку лучших на Кубке России по фристайлу

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области на горнолыжном курорте «Горная Саланга» состоялся заключительный этап Кубка России по фристайлу в дисциплине могул. По итогам соревнований представители Пермского края показали высокие результаты и заняли призовые места.

Валерия Шуклина стала победительницей в индивидуальных выступлениях, а также завоевала серебро в парной дисциплине. По сумме всех этапов Кубка она заняла второе место в общем зачете, уступив всего 15 баллов лидеру — Алисе Брюхановой из Томской области.

Артем Шульдяков в финале показал третий результат в индивидуальном могуле и занял второе место в парных заездах. Еще одну награду в копилку команды принесла Юлия Семенюк — она стала бронзовым призером в парной дисциплине.

Все спортсмены тренируются в СШОР «Огонек» имени Л. Д. Постникова под руководством тренеров Михаила Киреева, Никиты Брагина и Сергея Лазаренко.