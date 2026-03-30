Какой сегодня праздник: День разноцветных глаз

31 марта 1889 года состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. В этот день ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, собственноручно водрузил на вершине башни французский флаг. Башню возвели специально для Всемирной выставки 1889 года в Париже, приуроченной к столетию Французской революции. Изначально она выполняла роль входной арки на территорию выставки. По первоначальному плану башню должны были демонтировать через 20 лет — в 1909 году. Сооружение решили не разбирать из‑за его практической ценности: на башне разместили радиопередатчики, что сделало ее важным объектом для развития связи. Со временем парижане не только привыкли к башне, но и начали считать ее символом города, ласково называя «Железной дамой». Высота Эйфелевой башни — 324 метра (на момент открытия была высочайшим сооружением в мире и оставалась им более 40 лет). Ежегодно башню посещают около 6 миллионов туристов.