По России с любовью: встречаем весну в Мещере

С наступлением весны хочется выбраться из города, подышать свежим воздухом, увидеть, как пробуждается природа. Этот год выдался снежным, и гулять по лесам пока затруднительно, но в национальном парке «Мещера» уже можно пройтись по экологической тропе, побывать в древнерусском городе и даже посмотреть, как кормят зубров. Рассказываем, как это сделать, — и напоминаем, что создание комфортной инфраструктуры для путешественников в числе задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Маршрут построен.
Первым делом до национального парка нужно добраться. Самые удобные и популярные варианты:
Из Владимира: на автомобиле 72 км до Гусь-Хрустального по трассе Р-132, затем 36 км до поселка Тасинский. Поезд Владимир — Тумская. До визит-центра — городским транспортом или трансфером от вокзала Гусь-Хрустального.
Из Москвы: 262 км по трассам М-7 / Р-132. Поезд до Гусь-Хрустального, далее электричка Черусти — Вековка, разъезд Тасино. Далее — на такси.
Из Рязани: 169 км по трассам Р-73 / Р-123. Доехать до визит-центра можно на общественном транспорте или трансфером от вокзала Гусь-Хрустального.
Виртуальный тур.
Национальный парк «Мещера» — название не только самого парка во Владимирской области, но и всей огромной территории, включающей также НП «Мещерский» и два заказника — «Клязьминский» и «Муромский». Общая площадь всех этих территорий — более 10 тысяч га, поэтому для первого знакомства с прекрасной Мещерой рекомендуем только один парк и три маршрута на выбор, доступные уже в апреле. Путешествие получится приятным и познавательным. Не зря эти места очень любил писатель Константин Паустовский, который отмечал их притягательную силу.
Начать знакомство с природой Мещерского края можно в визит-центре национального парка. Детальное представление о маршрутах и достопримечательностях нацпарка даст макет территории. Здесь же можно заказать экскурсии, задать вопросы сотрудникам и спланировать поездку. В визит-центре есть и небольшая экспозиция, посвященная природе Мещеры — коллекции лишайников, жуков и бабочек.
Адрес: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 111.
Дорога к храму.
Это короткий бесплатный маршрут, доступный круглый год, — тропа широкая и расчищенная. Ведет она через живописную местность к Троицкому храму в селе Эрлекс, построенному в первой половине XIX века на деньги купца Панфилова. Храм имеет зимний и летний приделы, а колокольня видна издалека — ее высота 75 метров!
Стоит заглянуть внутрь — роспись и убранство в хорошем состоянии. Здесь регулярно проводят службы.
Полтора километра пути проходят по дендрологическому участку парка, по пути встретятся сосновый бор и березовая роща. Информация для туристов о местных растениях и животных, а также истории местности размещена на деревянных аншлагах, установленных на маршруте.
Адрес: Гусь-Хрустальный район, поворот на д. Аббакумово, с. Эрлекс.
Здесь русский дух.
В любое время году доступен краеведческий музей под открытым небом «Русское подворье» в поселке Тасинском. Здесь можно не только посмотреть на типичные русские постройки, но и пообщаться с медведицей и черно-бурым лисом.
Экспозиция музея под открытым небом поделена на три тематические зоны. «Древнерусское поселение» показывает типичные для X-XIV веков дома, колодец, баню. «Русское подворье» интересно воссозданными деталями крестьянского быта, орудиями труда, а также образцами колодцев, бань, наличников. А «Русская изба» показывает типичную обстановку в доме мещерских крестьян конца XIX- начала ХХ веков. Многие вещи — подлинные.
Постоянные «сотрудники» музея — медведица Марья Потаповна, которая не прижилась в зоопарке, а также чернобурый лис Кузьма, попавший сюда со звероводческой фермы. В дикой природе животные бы уже не выжили, а в парке чувствуют себя прекрасно и пытаются выпрашивать лакомства у посетителей.
Адрес: Владимирская область, национальный парк «Мещера», Южная ул., 19, поселок Тасинский.
Телефон музейного комплекса под открытым небом «Русское подворье»: +7 (49241) 5−36−53.
Дикие звери Мещеры.
На территории национального парка обитает множество диких животных — выхухоли, лоси, кабаны, бобры, зайцы-беляки, горностаи, ласки и даже медведи тут иногда бывают. Но все они предпочитают не встречаться с людьми и ходят другими тропами.
Зато в вольерном комплексе можно посмотреть вблизи на зубров и понаблюдать за их завтраком. Всего здесь 7 животных. Разрешается привезти им гостинцы морковь, капусту, хлеб. Основной рацион диких быков — сено и зерно, но полезные добавки приветствуются.
Кормят зубров по расписанию — с 10:00 до 11:30 утра, поэтому прибыть на место стоит заранее.
Адрес: Гусь-Хрустальный район, деревня Савинская.
Планы на лето.
В теплое время года в национальном парке «Мещера» доступно гораздо больше маршрутов.
«Лесной мир Мещеры» — закольцованная экологическая тропа ведет через хвойный, а затем лиственный лес. По пути открываются живописные виды, а детям понравится, что-то тут, то там из-за деревьев виднеются Баба-Яга и Гуси-Лебеди, Маша и Медведь, Иван-Царевич и Серый волк и другие сказочные герои, вырезанные из дерева.
Адрес: Гусь-Хрустальный район, пос. Тасинский, близ музея «Древнерусский город. Русское подворье».
«Путешествие по старинному рязанскому тракту» проходит по дороге, которая соединяла когда-то Владимир и Рязань. Маршрут длиной 3 км проложен вдоль реки Поли. По пути есть несколько достопримечательностей, например, остатки моста через реку. С этой дороги открывается удачный вид на Свято-Троицкий храм.
По живописному берегу реки Поли, именно там, где когда-то пролегал торговый тракт, соединявший города Владимир и Рязань — проходит экологическая тропа. В конце нее можно отдохнуть и выпить чаю на оборудованной туристической стоянке «Сосновая». Стоянку надо бронировать заранее.
Адрес: Гусь-Хрустальный район, р. Поль.
Маршрут «Путешествие в мир болот Мещеры» ведет по Будевической дороге через лес, а затем на смотровые площадки Сергеева болота. Можно понаблюдать за его обитателями — птицами, бобрами. Вдоль тропы установлены информационные стенды, знакомящие с местной флорой и фауной.
Протяженность тропы — 6,5 км. Попасть на нее можно только через лесную дорогу от поселка Эрлекс в сторону Стоянки № 10. Далее надо двигаться по участку маршрута «Тропинками Мещеры», который помечен желтой краской на деревьях. Маршрут частично можно проехать на машине. На дороге встречается ручей, бывают глубокие лужи. Если пойдете пешком, захватите резиновые сапоги.
Заказать экскурсию, уточнить время работы и приобрести билеты можно по тел.: 8 (492−41) 2−26−41, 8−929−030−89−32.
