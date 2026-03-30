Эколог Рыбальченко рассказал, что нельзя делать при укусе гадюки

При укусе гадюки прежде всего крайне важно оставаться спокойным, так как паника может привести к учащению сердцебиения и ускорению распространения яда по организму. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, далее необходимо минимизировать физическую активность пострадавшей конечности, а лучше — всего тела. Это замедлит циркуляцию крови и, соответственно, распространение токсинов. Потом стоит снять все украшения с пораженной области, так как отек может привести к сдавливанию и нарушению кровообращения. Затем важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

— Категорически нельзя разрезать, отсасывать яд, прижигать и накладывать жгут. Это как с пожаром: лишние «героические» действия часто вредят больше, чем сам огонь, — передает слова Рыбальченко Life.ru.

Кандидат биологических наук Павел Глазков ранее предупредил, что гадюки с приходом теплой погоды начали просыпаться в Новой Москве и Московской области. Однако важно понимать, что обычно эти змеи совсем не агрессивны и нападают только в случае, если испугаются человека.