Росприроднадзор требует 367 млн с ростовской фирмы за загрязнение почв. Такая информация появилась на сайте федерального ведомства.
Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с местной строительной компании 367 млн рублей за загрязнение почв.
Нарушение выявили в ходе обследования полигона размещения отходов в Новошахтинске. Инспекторы установили, что отходы складировались за пределами участка, отведённого под полигон. Площадь незаконного размещения мусора превысила 8 000 кв. метров.
Специалисты оценили нанесённый окружающей среде ущерб и направили компании требование добровольно возместить ущерб на указанную сумму. Поскольку оператор полигона не отреагировал на претензию, Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд для принудительного взыскания компенсации.