Операторы начали предупреждать о приостановке оплаты сервисов Apple

В рассылке от «Билайна» указано: «по сообщению ряда СМИ, в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона». В связи с этим абонентам рекомендуется заранее пополнить баланс своего Apple ID, желательно на длительный срок.