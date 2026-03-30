Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы начали предупреждать о приостановке оплаты сервисов Apple

Сотовые операторы «Билайн» и МТС начали уведомлять своих абонентов о вероятном прекращении возможности оплаты сервисов Apple с баланса мобильного телефона. Первые уведомления уже получили пользователи операторов.

В рассылке от «Билайна» указано: «по сообщению ряда СМИ, в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона». В связи с этим абонентам рекомендуется заранее пополнить баланс своего Apple ID, желательно на длительный срок.

В сообщении от МТС пользователям, которые оплачивают сервисы Apple с баланса телефона, также советуют заранее пополнить кошелек Apple в приложении App Store. При этом отмечается, что максимальная сумма одного пополнения составляет девять тысяч рублей, однако количество операций не ограничено.

В пресс-службе «Билайна» сообщили ТАСС, что компания всегда соблюдает требования регуляторов. Пресс-служба МТС не ответила на запрос агентства.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что министр цифрового развития Максут Шадаев якобы предложил бизнесу установить плату за использование VPN-сервисов и ограничить доступ к цифровым платформам для пользователей, применяющих средства обхода блокировок.