В Самаре в обновленном отделении диализа провели 12,5 тыс. процедур

Почти за год в обновленном отделении диализа Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова провели 12,5 тысячи процедур, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Модернизация учреждения состоялась в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Вот уже почти год как реализован проект реконструкции отделения диализа. Проведен ремонт помещений и фасада двухэтажного корпуса для отделения, включающего в себя весь комплекс необходимых помещений как для пациентов, так и для персонала… Была произведена закупка современного оборудования необходимого для проведения заместительной почечной терапии: система водоподготовки, 20 аппаратов “искусственная почка”», — рассказал главный врач больницы Анатолий Титов.
Открытие нового корпуса позволило значительно улучшить качество диализной помощи как пациентам с хроническим повреждением почек, так и с острым повреждением, а также увеличить охват пациентов. Количество людей, получивших программный гемодиализ в отделении, увеличилось на 35% и составило 127 человек. Также активно развивается «гостевой диализ» — пациенты из других регионов проходят лечение в отделении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.