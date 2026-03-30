В Воронеже состоялся ежегодный культурный форум

Девятнадцатый ежегодный форум «Достояние культуры Воронежа» состоялся 26 марта в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
Мероприятие прошло в городском Дворце культуры и было посвящено Дню работника культуры. Там сотрудники городских библиотек, школ искусств, детской художественной школы и других учреждений получили награды от главы и администрации Воронежа, областной и городской дум, регионального министерства и воронежского управления культуры. Также состоялся концерт, где дети представили множество номеров.
На празднике подвели итоги работы сферы культуры в 2025 году. Так, например, 25-летие отметил Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Городские учреждения культуры провели 24 международных, всероссийских, региональных и городских фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие более 24 тысяч человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.