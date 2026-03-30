Первый полет к Луне с 1972 года: что известно об американской миссии «Артемида-2»

1 апреля американское космическое агентство НАСА планирует запуск пилотируемой миссии «Артемида-2», в рамках которой четверо астронавтов отправятся в полет вокруг Луны. Что известно об этой миссии — в материале «Вечерней Москвы».
Космическая программа «Артемида».
Миссия «Артемида-2» запланирована в рамках программы исследования Луны «Артемида», в которой, кроме НАСА, участвуют Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. В случае успеха программа восстановит присутствие человека на спутнике Земли впервые после американской миссии «Аполлон-17» в 1972 году.
В рамках программы запланировано как минимум пяти миссий:
«Артемида-1». Была проведена с 16 ноября по 11 декабря 2022 года. Целью миссии было испытание ракеты SLS, которая доставила корабль «Орион» без экипажа на орбиту вокруг Луны. Корабль провел там несколько недель, а затем вернулся на Землю. «Артемида-2». Текущий этап программы. Запуск планируется 1 апреля 2026 года (в ночь на 2 апреля по московскому времени). В рамках миссии четыре члена экипажа «Ориона» проведут испытания на околоземной орбите, а затем корабль облетит Луну и вернется на Землю. Миссия должна стать первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года. «Артемида-3». Планируется провести в 2027 году. В рамках миссии на околоземной орбите протестируют стыковку «Ориона» с одним или двумя лунными посадочными модулями. «Артемида-4». Запуск планируется в начале 2028 года. Цель — высадка астронавтов на поверхность Луны. «Артемида-5». Проведение планируется в конце 2028 года. Одна из целей миссии — строительство на Луне постоянной базы.
Кроме того, не исключается возможность проведения последующих миссий в рамках программы «Артемида».
План полета «Артемиды-2».
Предполагается, что после запуска:
от ракеты SLS отделятся твердотопливные ускорители, а затем первая ступень;верхняя ступень SLS выполнит несколько маневров, которые выведут корабль «Орион» на вытянутую околоземную орбиту с высотой перигея (ближайшая к Земле точка орбиты) 185 километров и высотой апогея (наиболее удаленная от Земли точка орбиты) 70 тысяч километров;после этого «Орион» отделится от верхней ступени и следом начнется следующая стадия полета, которая займет 23 часа: астронавты переведут корабль на ручное управление и проведут несколько сближений с верхней ступенью SLS; затем экипаж проведет проверки систем корабля: если они не выявят серьезных проблем, то кораблю будет разрешено отправиться к Луне;далее планируется, что экипаж запустит основный двигатель и проведет маневр, который направит «Орион» к Луне, корабль будет двигаться по траектории, напоминающей восьмерку;на пятый день «Орион» войдет в сферу влияния Луны, где сила ее притяжения станет сильнее земной, а на шестой — корабль выйдет на орбиту Луны и облетит ее;в какой-то момент «Орион» должен оказаться над обратной стороной Луны, что на некоторое время оставит астронавтов без связи с Землей, в этот момент они будут проводить наблюдения.
Обратный путь до Земли займет четыре дня. Незадолго до возвращения от корабля отделится служебный модуль, а затем «Орион» выпустит несколько тормозных парашютов. Капсула с четырьмя астронавтами приводнится в Тихом океане, где ее подберут корабли. Если эта миссия пройдет по плану, то она ускорит реализацию американской лунной программы, но если в полете возникнут проблемы, то это может привести к нанесению серьезного ущерба всей программе.
Экипаж «Артемиды-2»:
Командиром миссии стал 51-летний Грегори Уайсман. После окончания университета работал пилотом морской авиации, участвовал в войне в Ираке, затем стал начальником службы 103-й истребительно-штурмовой эскадрильи. Стал работать в НАСА в 2009 году, а в 2014 году полетел на МКС. Его командировка продлилась полгода, за это время он дважды выходил в открытый космос. Пилотированием корабля займется 49-летний Виктор Гловер. Он также был морским летчиком. Пришел в НАСА в 2013 году, а спустя пять лет отправился на МКС, выйдя за это время в открытый космос четыре раза. Специалистом миссии стала 47-летняя Кристина Кох. Работала в Центре космических полетов имени Годдарда и Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. Стала астронавтом в 2013 году, а в 2019-м — полетала на МКС. Предполагалось, что ее пребывание на станции продлится полгода, но она провела к космосе 328 дней, что стало рекордом среди женщин-астронавтов. Вторым специалистом миссии назначили 50-летнего Джереми Хансена. Он является единственным неамериканским астронавтом в составе миссии — Хансен представляет Канаду. Получил место в экспедиции за вклад Канады в создание роботизированного манипулятора Canadarm3, который планировалось установить на окололунной орбитальной станции Lunar Gateway.
