В Дагестане на 12,8% выросла среднемесячная зарплата

Среднемесячная зарплата в Республике Дагестан увеличилась на 12,8%, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров. Создание достойных условий для сотрудников отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Увеличенная в размере среднемесячная зарплата теперь составляет 47 972 рубля. Денежные доходы в расчете на душу населения также выросли на 12,5%. А реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 2,9%.
«Численность официально зарегистрированных безработных снижена до 4,7 тысячи человек. Уровень безработицы зафиксирован на отметке 0,3% — это исторический минимум для региона», — добавили в администрации главы Дагестана.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.