Телефоны и запрещенные предметы пытались пронести в посылке в СИЗО Таганрога. Подробности инцидента рассказали в социальных сетях ГУФСИН России по Ростовской области.
— Сотрудники пресекли передачу средств сотовой связи и вещества неизвестного происхождения, предположительно наркотического. Запрещенные предметы были спрятаны в отправлении, предназначенном одному из обвиняемых, — рассказали представители регионального ведомства.
Во время досмотра передачи инспекторы обнаружили спрятанный черный пакет. Фото: ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Во время тщательного досмотра передачи инспекторы обнаружили спрятанный черный пакет с техникой. Внутри находились четыре мобильных устройства, кабели, зарядные блоки, наушники и сим-карты. Вместе с электроникой правоохранители изъяли два тюбика из-под аскорбиновой кислоты, вмещавшие 97 подозрительных капсул.
В настоящий момент все материалы по данному факту переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения. Отправителю грозит крупный административный штраф, а в случае подтверждения состава преступления по факту оборота наркотиков — уголовная ответственность.
