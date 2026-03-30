Телефоны и запрещенные предметы пытались пронести в посылке в СИЗО Таганрога

В следственном изоляторе Таганрога перехватили передачу со смартфонами и наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Телефоны и запрещенные предметы пытались пронести в посылке в СИЗО Таганрога. Подробности инцидента рассказали в социальных сетях ГУФСИН России по Ростовской области.

— Сотрудники пресекли передачу средств сотовой связи и вещества неизвестного происхождения, предположительно наркотического. Запрещенные предметы были спрятаны в отправлении, предназначенном одному из обвиняемых, — рассказали представители регионального ведомства.

Во время досмотра передачи инспекторы обнаружили спрятанный черный пакет. Фото: ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Во время тщательного досмотра передачи инспекторы обнаружили спрятанный черный пакет с техникой. Внутри находились четыре мобильных устройства, кабели, зарядные блоки, наушники и сим-карты. Вместе с электроникой правоохранители изъяли два тюбика из-под аскорбиновой кислоты, вмещавшие 97 подозрительных капсул.

В настоящий момент все материалы по данному факту переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения. Отправителю грозит крупный административный штраф, а в случае подтверждения состава преступления по факту оборота наркотиков — уголовная ответственность.

