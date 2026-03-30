Врач объяснил, как антисептики могут навредить ребенку

Частое использование антисептиков может навредить детскому здоровью и даже ослабить иммунитет. Доктор медицинских наук, педиатр Павел Бережанский рассказал, что чрезмерная стерильность лишает организм естественной защиты и может привести к болезням. Об этом пишет aif.ru.
«Бактерии живут на коже, защищая нас от огромного количества внешних факторов. Антисептики уничтожают эту естественную защиту, и на место полезной микрофлоры могут прийти более опасные микроорганизмы», — отметил Бережанский.
По словам врача, кожа ребенка особенно чувствительна, поэтому частое применение антисептиков может вызывать раздражение, дерматиты и даже интоксикацию. Вместо этого специалист советует использовать обычное мыло, а антисептики — только в редких случаях, когда нет возможности вымыть руки.
Эксперт также подчеркнул, что контакт с бактериями необходим для формирования иммунитета. Особенно важен этот процесс в первые годы жизни. Если лишить ребенка «знакомства» с микробами, возрастает риск частых простуд, аллергий и других заболеваний.
Ранее химик Алексей Панов предупредил об опасности неправильного использования антисептиков и призвал внимательно читать инструкции перед их применением.