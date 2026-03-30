В Калужской областной больнице заменят устаревший компьютерный томограф

Старый компьютерный томограф заменят на новый в Калужской областной больнице при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Современный аппарат будет обладать более высоким разрешением. Кроме того, при его использовании пациент будет получать пониженную дозу облучения. Сканирование при этом врачи смогут осуществлять быстрее. Все это позволит повысить точность диагностики и уменьшить очереди на обследования.
«Проект предусматривает не только закупку оборудования, но и комплексную модернизацию помещения: обновление электроснабжения, систем вентиляции и охлаждения, создание условий для бесперебойной работы томографа, внедрение единого цифрового маршрута исследования. Параллельно запланировано обучение медицинского персонала новым протоколам и настройкам оборудования», — пояснили в минздраве региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.