Головной краболов-живовоз нового поколения «Капитан Житников» спустили на воду

«Окская судоверфь» спустила на воду головной краболов-живовоз нового поколения «Капитан Житников». Об этом сообщает АО «Окская судоверфь».
Судно строится по заказу ГК «Русский Краб» в рамках первого этапа государственной программы инвестиционных квот. Это первый из 13 краболовов-живовозов, которые судоверфь передаст рыбопромысловой отрасли. Крестной матерью судна стала сенатор России от исполнительной власти Мурманской области Елена Дягилева — по морской традиции она разбила о борт «Капитана Житникова» бутылку шампанского.
По словам зампредседателя Заксобрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Алексея Антонова, судостроительная отрасль страны продолжает уверенное развитие вопреки санкциям. Кроме того, сохраняются рабочие места, укрепляется промысловый флот и дается мощный импульс для дальнейшего развития. Он также отметил, что такие проекты — основа продовольственной стабильности страны и гордость Нижегородской области.
«Окская судоверфь» входит в число лидеров по производству краболовов. Совсем скоро «Капитан Житников» отправится на работу, а наше предприятие продолжит исполнять заказы. Рад возвращаться в Навашино снова и снова, тем более по таким приятным поводам как спуск судна на воду«, — отметил зампредседателя комитета по транспорту Заксобрания Нижегородской области, сторонник партии “Единая Россия” Рустам Досаев.
«Капитан Житников» — краболов нового поколения, настоящий труженик моря. Он рассчитан на работу в суровых условиях Берингова, Охотского и Японского морей, но главные отличия у него внутри. Ледовый класс Ice2, высокий уровень автоматизации, а главное — система RSW и двухуровневый трюм с танками из нержавеющей стали. Это позволяет сохранить живым до 98% улова. В основе проекта лежит безопасность экипажа, комфорт и экологичность.
