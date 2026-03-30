В Вологодской области сыроварне оказали финансовую господдержку

Компания «Сыроварня-35», расположенная в Вологодской области, получила финансирование в Фонде ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили в министерстве экономического развития региона. Помощь бизнесу в России оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Полученные средства предприятие направит на закупку сырья. В 2024 году компания расширила производство. Для этого предприятие закупило новое оборудование, увеличило площади и ввело в эксплуатацию дополнительную камеру для созревания сыров. Ассортимент пополнился сливочным и топленым маслом.
На предприятии используют только сырье из Вологодской области, не применяют консерванты и искусственные добавки. Продукция представлена в ключевых магазинах региона, а с 2020 года поставляется по стране.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.