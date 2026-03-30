За три года в Дагестан поступило более 170 новых автобусов

Автобусные парки в Республике Дагестан за три года пополнились на 176 единиц транспорта, сообщили в администрации главы региона. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В 2025 году объем перевозок составил 31,6 млн человек. На линии ежедневно выходит около 3 тысяч единиц транспорта. Главным драйвером повышения качества перевозок стало обновление автобусного парка. Для Махачкалы приобретено 84 новых автобуса. Еще 11 автобусов среднего класса поступило в государственное автотранспортное предприятие ООО «Дагестанавтотранс».
Вся техника оснащена кондиционерами, терминалами безналичной оплаты, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации ГЛОНАСС, Wi-Fi. За 2023−2025 годы обновлено 176 автобусов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.