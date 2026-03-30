Советский люкс: в Калининграде появится комплекс с рестораном и музеем, где посетители смогут участвовать в киносъёмках

Здание отеля как первая экспозиция будет рассказывать об истории дома и его постояльцах. «Очень много знаменитых людей останавливалось, и про каждого можно отдельную экскурсию подготовить», — говорит Ткачёв. Вторую зону посвятят фигуре Фридриха Хайтмана, который некогда был главным архитектором этого района. По его проектам построили множество домов в центре Калининграда — в том числе кирху королевы Луизы (нынешний Театр Кукол). Экскурсия будет проходить в форме иммерсивного спектакля: гостей обещают вовлечь в сам процесс проектирования. «Философия медленной жизни, которую начал развивать Хайтман, очень крутая — и хочется в нашем музее это показать», — объясняет автор проекта. Третья экспозиция — «Россия на Западе», она напомнит о знаменитых россиянах, бывавших на берегах Балтики. Выставка охватит пять столетий: здесь можно будет узнать, что делали в Восточной Пруссии Пётр Первый, Александр Суворов, Фёдор Достоевский.