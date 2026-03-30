Путин объявил благодарность сыну Кадырова Ахмату

Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову, занимающему должности заместителя председателя правительства республики и министра по физической культуре и спорту. Указ президента был опубликован на официальном сайте правовых актов.
В документе отмечается, что благодарность вручена за достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
В январе Рамзан Кадыров назначил на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона своего сына Ахмата. Политик отметил, что следовал рекомендациям председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.
Ранее сын Кадырова Ахмат рассказал в личном блоге о получении награды. Руководитель республики вручил ему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР».
Другому сыну главы Чечни Адаму также вручили высшую награду республики — орден Кадырова. В апреле его назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.