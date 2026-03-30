Человеческая нога на пляже поставила точку в деле из прошлого века: исчезнувшего признавали мертвым дважды

На побережье Калифорнии обнаружена человеческая нога, которая, как выяснилось, принадлежит банкиру, исчезнувшему почти 30 лет назад. Эта мрачная находка на отдаленном пляже Салмон-Крик помогла следователям поставить точку в деле, которое тянулось с конца прошлого века. Подробностями делится The Sun.
Власти официально подтвердили, что останки, замеченные прохожими на берегу, принадлежат 59-летнему Уолтеру Карлу Кинни, бывшему банкиру из Санта-Розы, который бесследно исчез в августе 1999 года. Любопытно, что за долгие годы расследования мужчина дважды попадал в полицейские сводки как «неизвестный» (Джон Доу), но с разницей в несколько десятилетий.
Первая часть тела была найдена вскоре после исчезновения Кинни, в том же 1999 году, недалеко от Бодега-Хед. Единственной зацепкой для сыщиков тогда оказалась туфля 44-го размера с индивидуальной ортопедической стелькой.
Дело затихло на несколько лет, но в 2003 году дочь пропавшего банкира дала следователям наводку, которая привела к его медицинским записям. Выяснилось, что рентгеновские снимки ног Кинни совпали с параметрами найденной конечности, что позволило официально признать мужчину погибшим.
Однако история получила неожиданное продолжение в 2022 году, когда семья отдыхающих на пляже Салмон-Крик наткнулась на кость, торчащую из песка. К изумлению очевидцев, к останкам все еще были прикреплены хирургические имплантаты.
Разгадать загадку удалось только в марте этого года благодаря современным технологиям. Специалисты организации DNA Doe Project, занимающейся генетической генеалогией, изучили ДНК-профили и смогли установить точное совпадение.
