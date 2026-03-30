Человеческая нога на пляже поставила точку в деле из прошлого века: исчезнувшего признавали мертвым дважды

Власти официально подтвердили, что останки, замеченные прохожими на берегу, принадлежат 59-летнему Уолтеру Карлу Кинни, бывшему банкиру из Санта-Розы, который бесследно исчез в августе 1999 года. Любопытно, что за долгие годы расследования мужчина дважды попадал в полицейские сводки как «неизвестный» (Джон Доу), но с разницей в несколько десятилетий.