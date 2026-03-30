Магнитная буря придет в Нижний Новгород 31 марта

Некоторые возмущения магнитного поля начнутся около 15:00.

Нижегородцев предупредили о магнитной буре 31 марта 2026 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Уточняется, что некоторые возмущения магнитного поля Земли начнутся около 15:00. Своего пика они достигнут около 18:00. В этом время их сила приблизиться к уровню G2 — средней магнитной буре.

После полуночи геомагнитные колебания пойдут на спад с окончательной стабилизацией обстановки около 15:00 1 апреля.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря накроет Нижегородскую область в апреле.