Магнитная буря придет в Нижний Новгород 31 марта

Нижегородцев предупредили о магнитной буре 31 марта 2026 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Уточняется, что некоторые возмущения магнитного поля Земли начнутся около 15:00. Своего пика они достигнут около 18:00. В этом время их сила приблизиться к уровню G2 — средней магнитной буре.
После полуночи геомагнитные колебания пойдут на спад с окончательной стабилизацией обстановки около 15:00 1 апреля.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря накроет Нижегородскую область в апреле.