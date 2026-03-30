Два футболиста воронежского «Факела» пропустят матч с «Нефтехимиком» из-за дисквалификации

Перенесенный матч 23-го тура первой лиги по футболу с «Нефтехимиком» пропустят два игрока воронежского «Факела» — полузащитники Ильнур Альшин и Никита Моцпан.
Напомним, что Альшин получил желтую карточку в поединке 26-го тура против «КАМАЗа» (0:0). Это предупреждение стало четвертым для него в этом сезоне, то есть следующую игру он будет пропускать. А Моцпан в игре с челнинцами был удален с поля, и тоже заработал одноматчевую дисквалификацию.
То есть 1 апреля они не сыграют в Нижнекамске, зато смогут помочь одноклубникам во встрече 27-го тура против «Арсенала», которая состоится 5 апреля в Туле.