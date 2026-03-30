ИТ-конференция в Калининградской области собрала более 400 человек

Мероприятие «АмберКонф» объединило программистов, разработчиков и дизайнеров.

Источник: Комсомольская правда

Более 400 специалистов — программистов, разработчиков и дизайнеров — объединила большая ИТ-конференция в Калининграде, которую провели в ДС «Янтарный» в минувшие выходные. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, участники и гости посетили тематические площадки по развитию проектов в сфере игровой разработки и вопросам влияния маркетинга на развитие ИТ-продуктов.

В программе было обсуждение угроз информационной безопасности и внедрения искусственного интеллекта в стартапах, состоялись соревнования по киберспорту в дисциплине Counter-Strike, прошла выставка молодых калининградских художников, работающих в сфере ИТ и геймдева.

Как отметил министр цифровых технологий и связи региона Марат Фатхуллин, «АмберКонф» востребована и прошла уже второй раз.

В правительстве сообщили, что в регионе сейчас действуют 155 аккредитованных ИТ-компаний и могут воспользоваться федеральными мерами поддержки.